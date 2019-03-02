المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح بباريس فتح باب المشاركة للمخرجين الشباب

ينظم المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح في باريس بفرنسا، ملتقى للأفلام العربية القصيرة شهر ماي المقبل، وحسب مدير المنتدى السيد حميد عقبي، فإنه تم فتح باب التسجيل للمخرجين الشباب في القافلة الأولى للسينما العربية في فرنسا.

وأوضح المتحدث أن هذه المبادرة تهدف إلى التعريف بالتجربة السينمائية الشابة والمستقلة، حيث سيتم عرض الأفلام العربية القصيرة بعدة مراكز ثقافية وفنية ودور سينما بفرنسا تحت شعار شابات وشباب عرب يحلمون، وتقوم بانتقاء الأفلام لجنة متكونة من مختصين في مجال السينما.

وأكد مدير المنتدى العربي للسينما والمسرح أن القافلة مفتوحة لكل المبدعين العرب أو من أصول عربية، وتكون المشاركة في القافلة حسب شروط تتمثل في أن ألا يكون الفيلم مر عليه خمسة أعوام منذ إنتاجه، كما تفضل القافلة أفلاما منتجة حديثا وكذا الأفلام المترجمة إلى اللغة الفرنسية والانكليزية، أن لا تتجاوز مدة الفيلم 20 دقيقة وتكون الأفلام قصيرة جدا ويسمح للمشارك بتقديم فيلم واحد فقط، كما لا يسمح بسحب الفيلم بعد قبوله، إلى جانب ذلك، يحق للمنتدى الاحتفاظ بالفيلم لغرض غير تجاري، وقد حددت إدارة المنتدى تاريخ تلقي طلبات المشاركة ابتداء من 1 مارس 2019، وأضاف المتحدث أن مشاريع تخرًج الطلبة من الكليات والمعاهد الفنية يتم قبولها كذلك، في حين سيحدد المنتدى موعد انطلاق القافلة وبرنامجها وأماكن العرض لاحقا، ومع تدشينها، سيتم نشر وعرض أخبار عنها وردود فعل الجمهور، وفي ختام الملتقى، يُمنح للمشارك شهادة المشاركة.

المصدر: الوكالات