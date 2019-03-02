مجمع كوسيدار يشرع في تصنيع أنابيب الحديد اللين في الجزائر

وقع مجمع كوسيدار و الشركة التركية "صمسان ماكينا صناعي"، اليوم السبت بالجزائر العاصمة على اتفاق شراكة لإنشاء مصنع لتصنيع انابيب الحديد اللين في المنطقة الصناعية سيدي خطاب بولاية (غليزان) باستثمار مالي يقدرب80 مليون اورو.

و قد وقع الاتفاق كل من الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار، لخضر رخروخ و الرئيس المدير العام للشركة التركية يوسف عنان يوسال، بحضور وزيري الموارد المالية، حسين نسيب و الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي.

و تقدر طاقة انتاج المصنع السنوية - الذي تستغرق مدة انجازه 18 شهرا- 100.000 طن. وتسمح هذه الكمية من الانتاج التقنية بتغطية حاجيات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير الى الاسواق الخارجية. وتمت هذه الشراكة الجزائرية-التركية وفقا للتشريع المعمول به فيما يخص تسيير الاستثمارات الاجنبية في الجزائر، حيث حصل فرع مجمع كوسيدار- المتخصص في البناء و الاشغال العمومية و الري- على 51 بالمائة و الشركة التركية على نسبة 49 بالمائة.

و سيتم تشييد المصنع على مساحة تقدر ب33 هكتار تقع في المنطقة الصناعية بسيدي خطاب الواقعة بولاية غليزان (الغرب الجزائري).

و سينشط المعمل الذي سيسمح بخلق 160 منصب شغل بفريقي عمل يتداولان يوميا، حسب فترات العمل.

ويذكر ان انابيب الحديد اللين تصنع في 13 دولة في العالم فقط.

المصدر: واج