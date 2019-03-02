رابطة الأبطال الإفريقية : شباب قسنطينة يفوز على الإسماعيلي المصري (3-2) ويقترب من التأهل

فاز فريق شباب قسنطينة على ضيفه نادي الإسماعيلي المصري بنتيجة (3-2) الشوط الاول (1-1)، هذا السبت بملعب الشهيد حملاوي،برسم تسوية رزنامة الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة ، ضمن مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل أهداف اللقاء كل من نصر الدين زعلاني (45+1) ونسيم يطو (67) ومويو (80) لشباب قسنطينة. عماد معتز (د 12) وشيلونغو (د 50) للاسماعيلي.

وعلى إثر هذه النتيجة، ينفرد"السنافر" بصدارة الترتيب رافعين رصيدهم الى 10 نقاط مقتربين في نفس الوقت من التأهل، حيث تنقصهم نقطة واحدة لبلوغ ربع نهائي المنافسة القارية، أما "الدراويش"فيتذيلون الترتيب بنقطة وحيدة.

في حين يتواجد تي بي مازيمبي الكونغولي في المرتبة الثانية بسبع نقاط، أما النادي الافريقي فيحتل الصف الثالث ب4 نقاط.

وضعية المجموعة الثالثة بعد فوز شباب قسنطينة على الإسماعيلي المصري:

السبت 2 مارس 2019:

شباب قسنطينة (الجزائر) - الإسماعيلي (مصر) 3 - 2

الترتيب ن ل

1. شباب قسنطينة 10 4

2. تي بي مازيمبي 7 4

3. النادي الإفريقي 4 4

4. الإسماعيلي 1 4

مباريات لعبت :

النادي الإفريقي (تونس) - شباب قسنطينة (الجزائر) 0-1

تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - الإسماعيلي (مصر) 2-0

الإسماعيلي (مصر) - النادي الإفريقي (تونس) 0-3 (على البساط)

شباب قسنطينة (الجزائر) - تي بي مازيمبي (ج. د. الكونغو) 3-0

تي بي مازيمبي (ج.د. الكونغو) - النادي الإفريقي (تونس) 8-0

النادي الإفريقي (تونس) - تي بي مازيمبي (ج. د. الكونغو) 0-0

الإسماعيلي (مصر) - شباب قسنطينة (الجزائر) 1-1

المباريات المتبقية:

الجولة الخامسة (8 - 10 مارس 2019) :

شباب قسنطينة (الجزائر) - النادي الإفريقي (تونس)

الإسماعيلي (مصر) - تي بي مازيمبي (ج. الكونغو الديمقراطية)

الجولة السادسة (15 - 17 مارس) :

النادي الإفريقي (تونس) - الإسماعيلي (مصر)

تي بي مازيمبي (ج. الكونغو الدي

مقراطية) - شباب قسنطينة (الجزائر)

ملاحظة : يتأهل صاحبا المرتبتين الأولى و الثانية الى الدور ربع النهائي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج