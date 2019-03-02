الجولة ال23 : نـادي بارادو يفاجئ اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل تتمسك بمركز الوصافة

عرف الجزء الأول من الجولة 23 لبطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم الذي جرت مبارياته هذا السبت، إطاحة نادي نادي بارادو لمتصدر البطولة،اتحاد الجزائر، فيما لا تزال شبيبة القبائل متمسكة بمركز الوصافة، بفضل فوزها على وفاق سطيف، مقلصة في نفس الوقت الفارق عن الرائد، بينما تنفس دفاع تاجنانت مؤقتا بفوزه على اولمبي المدية الذي دخل بدوره منطقة الخطر.

وفي القمة العاصمية، عوض شبان أكاديمية بارادو تأخرهم في النتيجة الى فوز مقنع، "قالبين الطاولة" على رائد البطولة، اتحاد الجزائر، بنتيجة (2-1).

ليرفع "الباك"رصيده الى 39 نقطة محافظا على مركزه الثالث، أما"سوسطارة"وعلى الرغم من السقوط ، إلا انها تبقى تسيطر على المشهد، في الصدارة بمجموع 45 نقطة.

من جهتها، قلصت شبيبة القبائل الفارق عن المتصدر، بفضل تغلبها على الضيف وفاق سطيف بهدف نظيف, سمح لها ببلوغ النقطة ال40،حيث تفصلها خمس نقاط عن اتحاد الجزائر، في الوقت الذي يتراجع فيه وفاق سطيف الى الصف السابع متجمدا رصيد نقاطه في العلامة ال30.

من جانب آخر، انتزع دفاع تاجنانت فوزا هاما على الضيف، اولمبي المدية، احد منافسيه على البقاء، بنتيجة (1-0).

وهي النتيجة التي تسمح للدفاع بالتنفس في الترتيب ولو مؤقتا متقدما الى الصف 11 برصيد 24 نقطة مناصفة مع مولودية وهران المنقوص من مواجهتين، في حين يدخل أبناء "التيطري"المنطقة الحمراء بتراجعهم الى المركز 15 وما قبل الاخير بمجموع متجمد في النقطة 22.

وفي مواجهة اخرى، فاز اهلي برج بوعريريج على الضيف اتحاد بلعباس (3-1)، ليرفع "الجراد الاصفر"حصيلتهم الى 29 نقطة وارتقوا بذلك الى المرتبة الثامنة، في الوقت الذي يبدو فيه أن"العباسية" يسيرون "بثبات" نحو النزول الى الرابطة الثانية متذيلين الترتيب ب19 نقطة.

بالمقابل، عجزت شبيبة الساورة على تحقيق الفوز امام الضيف مولودية بجاية، واكتفت بالتعادل دون أهداف (0-0)، وهي النتيجة التي لا تخدم الطرفين كون المحليين يبحثون عن الاقتراب من كوكبة القدمة, فيما يريد "الموب" الخروج من المراكز المهددة بالسقوط.

وينفرد أبناء الجنوب بالمرتبة السادسة بمجموع 31 نقطة، اما المولودية "البجاوية" فتبقى ضمن المناطق المهددة بالنزول, محتلة المركز 14 بمجموع 22 نقطة.

وتتواصل بقية مباريات الجولة يوم غد الأحد, بإجراء مواجهة مولودية وهران - شباب بلوزداد.

أما اللقاءان المتبقيين بين شباب قسنطينة - مولودية الجزائر ونصر حسين داي - جمعية عين مليلة فستتم برمجتهما في وقت لاحق.

﻿ النتائج الجزئية والترتيب:

السبت 2 مارس:

اتحاد الجزائر - نادي بارادو 1 - 2

شبيبة القبائل - وفاق سطيف 1 - 0

دفاع تاجنانت - أولمبي المدية 1 - 0

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 3 - 1

شبيبة الساورة - مولودية بجاية 0 - 0

الأحد 3 مارس:

وهران: مولودية وهران - شباب بلوزداد (00ر16)

للبرمجة:

شباب قسنطينة - مولودية الجزائر

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 45 23

2. شبيبة القبائل 40 23

3. نادي بارادو 39 23

4. مولودية الجزائر 32 20

--. شباب قسنطينة 32 21

6. شبيبة الساورة 31 22

7. وفاق سطيف 30 22

8. أ. برج بوعريريج 29 23

9. نصر حسين داي 27 20

10. مولودية وهران 24 21

--. دفاع تاجنانت 24 22

12. جمعية عين مليلة 23 22

13 شباب بلوزداد 22 21

14. مولودية بجاية 22 22

--. أولمبي المدية 22 23

16. اتحاد بلعباس 19 22

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج