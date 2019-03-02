الجولة ال24: مقرة يعزز ريادته والشلف وبسكرة في الوصافة

يواصل نجم مقرة التأكيد على أحقيته في تسيد الطليعة, بعودته بالتعادل من ميدان وصيفه السابق وداد تلمسان (1-1)، في قمة هذا الأسبوع، ليغتنم الثنائي أولمبي الشلف واتحاد بسكرة الفرصة، للارتقاء إلى الصف الثنائي مناصفة (40 ن)، بفضل فوزهما على سعيدة وسكيكدة على التوالي، في مواجهات الجولة ال24 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، هذا السبت.

انتهت قمة مباريات هذا الأسبوع بين المتصدر نجم مقرة ووصيفه وداد تلمسان على وقع التعادل الإيجابي (1-1)، الذي يخدم صانع "مفاجأة" المحترف الثاني لهذا الموسم، بحيث حافظ "النجم"على فارق 6 نقاط في الطليعة (43 ن) عن الوداد الذي فشل عن تقليص الفارق وتدحرج إلى المركز الرابع (39 ن), تاركا مكانه لـ "الشلفاوة" و"البسكرية".

وسجل هدفي اللقاء كل من مسعودي (د 23) للمحليين، وعدل مباركي (د 46) لأبناء ولاية المسيلة، ليحافظ أشبال المدرب عباس على سلسلة 14 مقابلة دون انهزام في موسم تاريخي لهذا النادي الذي يلعب أول مرة ضمن المحترف الثاني منذ نشأته سنة 1998.

واقترب أمل بوسعادة من ضمان البقاء في الرابطة الثانية، إثر بلوغهم النقطة (35) التي تضعهم في المركز السابع، بفضل فوزهم اليوم على الضيف اتحاد الحراش

(2-1), بواسطة هدافه المحلي, المهاجم محمد بعلي, الذي وقع ثنائية (د60) و(د69)، بينما سجل لـ "الحراشية" بومشرة (د 17), الذين تقهقروا في منطقة الخطر إلى المرتبة ما قبل الأخيرة (الـ 15 / 22 ن).

ويبدو أن اتحاد البليدة الذي غادر بطولة المحترف الثاني, يواصل اللعب على شرف ألوان النادي، حيث تمكن من فرض التعادل بميدانه على شبيبة بجاية (1-1)، فبعد هدف نياطي (د 58) للزوار، عدل قزاير الكفة لأصحاب الأرض (د 85). ويتذيل أبناء مدينة الورود جدول الترتيب (11 ن)، بينما ارتقى"البجاوية" إلى الصف الثامن (34ن)، مع مقابلة متأخرة.

وأهدر رائد القبة فرصة سانحة للهروب أكثر من منطقة الخطر, بعد فوزين متتاليين على سكيكدة والحراش، ليتعثر اليوم بعقر دياره أمام ترجي مستغانم (1-1)، أين عجز زملاء المهاجم زكرياء أوحادة، الذي افتتح باب التهديف (د 70)، من المحافظة على التقدم، بفعل مباغتة مادوني (د 82) فطنة الحارس شويح. كما لم يستغل "القباوية"خسارة اتحاد الحراش ومولودية سعيدة، ما يجعلهم يعودون مع ثلاثي السقوط (الصف الـ 14 / 24 ن). بالمقابل عاد الترجي بنقطة ثمينة تضعه في الصف الـ 11 (28 ن) مع مباراة منقوصة.

وأنعشت جمعية وهران آمالها في البقاء ضمن المحترف الثاني، بانتصارها على سريع غليزان بثنائية نظيفة (2-0), وقعها خلف الله (د 1 ) و حداد (د 50)، تضعها كأول فريق غير مهدد بالسقوط (الصف الـ 13 / 25 ن), في حين يتواجد "السريع" خامسا (37 ن).

وحقق اتحاد عنابة الأهم على حساب ضيفه مولودية العلمة (1-0)، بواسطة هدف زياني (د 72)، وهو ما يقربه من ضمان البقاء (34 ن) في الصف الثامن ومقابلة متأخرة. أما "العلمية" فقد تدحرجوا إلى الصف الخامس (37ن) بمعية غليزان.

وأحرز أولمبي الشلف واتحاد بسكرة عملية جيدة، باعتلائهم مركز الوصافة مناصفة (40 ن) إثر انتصارهما على مولودية سعيدة (1-0) وشبيبة سكيكدة (3-1) تواليا، مستفيدان من تعثر الوصيف السابق وداد تلمسان بأرضه (1-1) أمام الرائد نجم مقرة.