ترحيب فلسطيني بتقرير أممي حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في فلسطين، على ضرورة متابعة تقرير الأمم المتحدة، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في المحافل الدولية وذلك انسجاما مع مبادئ القانون الدولي، واصفة التقرير بأنه "هام جدا".

وقال النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية، في بيان صحفي، أن قيام المجتمع الدولي بالعمل على إلزام الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة هو ركيزة أساسية، وبداية لتحسن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمتدهورة جراء 12 عاما من الحصار، بالإضافة الى ثلاثة حروب خطيرة لا زالت آثارها مستمرة حتى الآن.

وشدد على أن استمرار الحصار واستهداف المدنيين يعتبر عقوبة جماعية، ويشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرا بخرق القانون الدولي رغم صدور عديد من التقارير الدولية.

وتساءل رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: هل سيمر هذا التقرير كما التقارير السابقة؟ أم سيتم إحالته للجنائية الدولية؟

وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة كشف أول أمس الخميس أن هناك أدلة على أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في رده على تظاهرات غزة 2018.