سميرة لبيب للإذاعة: الصالون الدولي للتكييف و التهوئة فرصة لربط علاقات شراكة مع الأجانب

03/03/2019 - 10:14

أكدت منظمة الصالون الدولي الأول للتكييف و التهوئة سميرة لبيب أن الطبعة التي ستنطلق غدا الاثنين تهدف إلى ربط علاقات شراكة بين المؤسسات الوطنية و الأجنبية.

وذكرت سميرة لبيب خلال استضافتها هذا الأحد في برنامج صيف الصباح للقناة الأولى، بأن الصالون الذي سيفتح أبوابه غدا و إلى غاية الـ7 من الشهر الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة يرمي إلى تعريف المهنيين بآخر تكنولوجيات اقتصاد الطاقة في استخدام التكييف و التدفئة  إلى جانب عرض التجهيزات الحديثة  للتكييف و التدفئة المركزية التي من شأنها التقليص من الخسائر المادية و البشرية .

 وأوضحت  الضيفة  أن الصالون  وفي طبعته الأولى ستتخلله ندوات ومحاضرات حول التكييف و التهوئة ،كما سيجد فيه  المهنيون الفرصة للإستفادة من شروحات الخبراء بخصوص الاستخدام الصحيح لغرف التبريد ما سيجنبهم خسائر محتملة قد يتكبدونها بسبب جهلهم لتقنيات و تكنولوجيات التشغيل .

وحثت سميرة لبيب الشباب المهتم بهذا التخصص إلى زيارة الصالون و التقرب من المركز المهني للتبريد المشارك في الفعاليات بغرض الانخراط في التكوين و التعرف على الشركات التي توفر مناصب شغل في هذا الاختصاص  مشيرة إلى أن الطبعة القادمة ستخصص جائزه للشباب المبدع في إطار تشجيعه لعرض مشاريعه على الشركات الرائدة .

 

المصدر : موقع  الإذاعة الجزائرية

 

أوسمة:

الجزائر, اقتصاد, مؤسسات

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