سميرة لبيب للإذاعة: الصالون الدولي للتكييف و التهوئة فرصة لربط علاقات شراكة مع الأجانب

أكدت منظمة الصالون الدولي الأول للتكييف و التهوئة سميرة لبيب أن الطبعة التي ستنطلق غدا الاثنين تهدف إلى ربط علاقات شراكة بين المؤسسات الوطنية و الأجنبية.

وذكرت سميرة لبيب خلال استضافتها هذا الأحد في برنامج صيف الصباح للقناة الأولى، بأن الصالون الذي سيفتح أبوابه غدا و إلى غاية الـ7 من الشهر الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة يرمي إلى تعريف المهنيين بآخر تكنولوجيات اقتصاد الطاقة في استخدام التكييف و التدفئة إلى جانب عرض التجهيزات الحديثة للتكييف و التدفئة المركزية التي من شأنها التقليص من الخسائر المادية و البشرية .

وأوضحت الضيفة أن الصالون وفي طبعته الأولى ستتخلله ندوات ومحاضرات حول التكييف و التهوئة ،كما سيجد فيه المهنيون الفرصة للإستفادة من شروحات الخبراء بخصوص الاستخدام الصحيح لغرف التبريد ما سيجنبهم خسائر محتملة قد يتكبدونها بسبب جهلهم لتقنيات و تكنولوجيات التشغيل .

وحثت سميرة لبيب الشباب المهتم بهذا التخصص إلى زيارة الصالون و التقرب من المركز المهني للتبريد المشارك في الفعاليات بغرض الانخراط في التكوين و التعرف على الشركات التي توفر مناصب شغل في هذا الاختصاص مشيرة إلى أن الطبعة القادمة ستخصص جائزه للشباب المبدع في إطار تشجيعه لعرض مشاريعه على الشركات الرائدة .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية