توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بكل من المسيلة ووهران

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، عنصري

(02) دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بكل من المسيلة/ن.ع.1 و وهران/ن. ع.2 ،كما أورده اليوم الاحد بيان من وزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 مارس 2019، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بكل من المسيلة/ن.ع.1 ووهران/ن.ع.2 .

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بعين قزام/ن.ع.6، (12) مولدا كهربائيا و(10) مطارق ضغط ومركبة رباعية الدفع ودراجتين (02) ناريتين، فيما حجز حرس الحدود (22) بندقية صيد بتبسة/ن.ع.5 ".

من جهة أخرى، أوقفت عناصر الدرك الوطني، بوهران/ن.ع.2، تاجر مخدرات بحوزته (80) كلغ من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (196) قرص مهلوس و(31800) علبة من الفحم بكل من ورقلة والوادي/ن.ع.4