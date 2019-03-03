انحراف طائرة طاسيلي بمطار ورقلة

تعرضت طائرة عمل تابعة لطاسيلي للطيران، اليوم الأحد، لحادث إنحراف بمطار ورقلة، حسب ما كشفه مسؤول الإتصال والعلاقات العامة بالشركة كريم بحار ، مؤكدا عدم تسجيل اي خسائر بشرية.

وأوضح المصدر في تصريح للقناة الأولى : "تعرضت طائرة من طراز بيش 1.900 دي، تحت ترقيم 7ت/في يا او، ذات طاقة استيعاب 18 مقعد، الى حادث إنحراف بعد نزولها بمدرج مطار ورقلة اليوم الأحد، على الساعة 8سا56د بالتوقيت المحلي. ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية"، حسبما افاد به نفس المصدر.

و أشار إلى ان الطائرة كان على متنها 13 مسافر زيادة على 3 افراد من طاقمها، مضيفة ان كل الركاب من جنسية جزائرية.

وأضاف بالمناسبة إلى أن الرئيس المدير العام للشرمة أمر بتشكيل خلية أزمة للوقوف على الحادث و تحديد اسبابه.