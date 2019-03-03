الرئيس بوتفليقة ينشر تصريحا بممتلكاته الخاصة

03/03/2019 - 16:49

  نشر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المترشح لرئاسيات 18 ابريل المقبل تصريحا بممتلكاته الخاصة، فيما يلي نصه الكامل:

"انا الموقع ادناه عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية المقيم ب135 شارع الشيخ البشير الابراهيمي بالابيار (الجزائر العاصمة) المترشح لرئاسة الجمهورية المقررة يوم 18 ابريل 2019 و طبقا للمادة 139-16 من القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1437 الموافق ل25 اغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، أصرح انني احوز على الممتلكات التالية:

         I- الاملاك العقارية:

         1-منزل فردي كائن بسيدي فرج (بلدية سطاولي) مسجل في العقد رقم 226 بتاريخ

11-11-1987.

         2- منزل فردي كائن بشارع لا روشيل بالجزائر العاصمة مسجل في الدفتر العقاري

تحت رقم 7068/ 07 بتاريخ 11-12-2007.

         3- شقة كائنة ب 135 شارع الشيخ البشير الابراهيمي بالابيار (الجزائر العاصمة)

مسجلة  في الدفتر العقاري تحت رقم 2939/ 07 بتاريخ 26-06-2007.

         II- الاملاك المنقولة:

         -سيارتان (2) خاصتان.

         و أصرح انني لا أحوز على اي ملك اخر داخل الوطن او في الخارج.

         الجزائر، الاحد 27 جمادى الاولى 1440 الموافق ل3 فبراير 2019.

         الموقع: عبد العزيز بوتفليقة".

 

أوسمة:

الجزائر, سياسة

طالع ايضاً

رئاسيات 18 أفريل : 6 مترشحين للرئاسيات يودعون ملفاتهم لدى المجلس الدستوري
رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية
تعيين عبد الغاني زعلان مديرا للحملة الإنتخابية للمترشح بوتفليقة خلفا لعبد المالك سلال
علي زغدود و عبد الحكيم حمادي يودعان ملفي ترشحهما لدى المجلس الدستوري