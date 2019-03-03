الجولة ال23 : شباب بلوزداد يفرض التعادل على مولودية وهران

فرض شباب بلوزداد التعادل الإيجابي على مضيفه مولودية وهران بنتيجة 1-1 (الشوط الأول: 0-1)، هذا الأحد بملعب أحمد زبانة (وهران)، لحساب الجولة ال23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي انطلقت أمس السبت.

وسجل هدفي اللقاء كل من شمس الدين نساخ ضد مرماه (د 11) لفائدة فريق "الحمراة"، بينما عدل أبو بكر سومانا (د 57) الكفة لأبناء"لعقيبة".

وعلى ضوء هذه النتيجة، تبقى مولودية وهران في الصف العاشر (25 ن) بمباراة منقوصة، في حين ارتقى شباب بلوزداد إلى المركز ال12 (23 ن) مناصفة مع جمعية عين مليلة وبمقابلة متأخرة.

وتميزت هذه الجولة التي انطلقت أمس السبت، بالإنجاز الذي حققه شبان نادي بارادو، عندما أطاحوا بمتصدر المحترف الأول، اتحاد الجزائر (2-1)،حيث خدمت هذه النتيجة مصالح الوصيف شبيبة القبائل، الذي قلص الفارق الى 5 نقاط بعد فوزه على وفاق سطيف (1-0).

وينقص هذه الجولة ال23 من البطولة الوطنية, مواجهتان بين شباب قسنطينة - مولودية الجزائر ونصر حسين داي - جمعية عين مليلة, حيث كشفت الرابطة المحترفة أنه ستتم برمجتهما في وقت لاحق.

السبت 2 مارس:

اتحاد الجزائر - نادي بارادو 1 - 2

شبيبة القبائل - وفاق سطيف 1 - 0

دفاع تاجنانت - أولمبي المدية 1 - 0

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 3 - 1

شبيبة الساورة - مولودية بجاية 0 - 0

الأحد 3 مارس:

وهران: مولودية وهران - شباب بلوزداد 1-1

للبرمجة:

شباب قسنطينة - مولودية الجزائر

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 45 23

2. شبيبة القبائل 40 23

3. نادي بارادو 39 23

4. مولودية الجزائر 32 20

--. شباب قسنطينة 32 21

6. شبيبة الساورة 31 22

7. وفاق سطيف 30 22

8. أ. برج بوعريريج 29 23

9. نصر حسين داي 27 20

10. مولودية وهران 25 22

11. دفاع تاجنانت 24 22

12. جمعية عين مليلة 23 22

--. شباب بلوزداد 23 22

14. مولودية بجاية 22 22

--. أولمبي المدية 22 23

16. اتحاد بلعباس 19 22

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج