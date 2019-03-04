الصين تعتزم إطلاق جيل جديد من القطارات المغناطيسية المعلقة بدون سائق في عام 2020

تعتزم الصين تسيير جيل جديد من القطارات المغناطيسية المعلقة ذاتية التشغيل التي تعمل بدون سائق وتصل سرعته التصميمية إلى 200 كلم في الساعة، وذلك في أوائل عام 2020، وفقا لما أعلنت الشركة المطورة لهذا المشروع.

ونقلت China Daily عن شركة "سي أر أر سي تشوتشو" للقطارات CRRC Zhuzhou Railway Company والتي تقود جهود تطوير القطارات، فإنه بمجرد دخول القطارات العمليات التشغيلية، فستكون أسرع قطارات مغناطيسية معلقة للاستخدام التجاري في الصين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، تشو تشينغ خه، للصحفيين قبل الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الأحد، إنه يتم استخدام تقنيات جديدة لتمكين القطارات من السفر بشكل أسرع والحصول على قوة تسلق أكبر للمرتفعات مضيفا أنه تم أيضا تجهيز أحدث القطارات المغناطيسية المعلقة بـ "دماغ قوي" لتحقيق إدارة مستقلة ومنة وموثوق بها.

وأضاف تشو، وهو أيضا نائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن القطارات الجديدة مناسبة للنقل بين المدن أو المناطق الحضرية على مسافة بين 50 و 200 كيلومتر. كما ستكون أول قطارات مغناطيسية معلقة في العالم تسير بسرعة 200 كلم في الساعة.