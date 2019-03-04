انفجار أنبوب غاز دون تسجيل خسائر بشرية بدرقانة شرق الجزائر العاصمة

04/03/2019 - 10:07

تم إخماد الحريق المهول اثر انفجار أنبوب للغاز صباح الاثنين بدرقانة شرق الجزائر العاصمة دون تسجيل أي خسائر بشرية حسب ما علم من مصدر بمديرية الحماية المدنية الولائية .

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر انه تم تسجيل انفجار الأنبوب للغاز على مستوى الحي الدبلوماسي ببلدية درقانة في حدود الساعة الـ 6 و10 دقائق من صبيحة الاثنين ما تسبب في خروج ألسنة اللهب بقوة من 3 بالوعات وصل ارتفاعها طول 12 متر مربع وهو ما أثار الهلع بين السكان ودون تسجيل أي ضحايا بشرية أو خسائر مادية .

وأشار ذات المصدر أنه بعد التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية تم تطويق المكان وإخماد النيران في حدود الساعة 7 صباحا و 51 دقيقة حيث تم تخصيص12 شاحنة إطفاء و 3 سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ.

من جهة أخرى قامت مصالح شركة سونلغاز باتخاذ كافة التدابير لتفادي وقوع أي خسائر مادية أو بشرية و التكفل بإصلاح الأعطاب المتواصلة لغاية الساعة .

المصدر: واج

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