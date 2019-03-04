انفجار أنبوب غاز دون تسجيل خسائر بشرية بدرقانة شرق الجزائر العاصمة

تم إخماد الحريق المهول اثر انفجار أنبوب للغاز صباح الاثنين بدرقانة شرق الجزائر العاصمة دون تسجيل أي خسائر بشرية حسب ما علم من مصدر بمديرية الحماية المدنية الولائية .

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر انه تم تسجيل انفجار الأنبوب للغاز على مستوى الحي الدبلوماسي ببلدية درقانة في حدود الساعة الـ 6 و10 دقائق من صبيحة الاثنين ما تسبب في خروج ألسنة اللهب بقوة من 3 بالوعات وصل ارتفاعها طول 12 متر مربع وهو ما أثار الهلع بين السكان ودون تسجيل أي ضحايا بشرية أو خسائر مادية .

وأشار ذات المصدر أنه بعد التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية تم تطويق المكان وإخماد النيران في حدود الساعة 7 صباحا و 51 دقيقة حيث تم تخصيص12 شاحنة إطفاء و 3 سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ.

من جهة أخرى قامت مصالح شركة سونلغاز باتخاذ كافة التدابير لتفادي وقوع أي خسائر مادية أو بشرية و التكفل بإصلاح الأعطاب المتواصلة لغاية الساعة .

المصدر: واج