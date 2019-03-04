جهيد زفزاف للإذاعة : مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك يسعى إلى اقتحام السوق الدولية

كشف جهيد زفزاف الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك "اقرولوغ"عن برنامج تطوير بـ 42 مليار دينار فيما يخص تطوير شعبة اللحوم الحمراء والبيضاء وتطوير القواعد اللوجستكية بالإضافة للمزارع النموذجية حيث دخل المجمع في عملية شراكة مع متعاملين جزائريين حيث وصل مبلغ اللاستثمار183 مليار دينار في محيط يقدر بـ 27 ألف هكتار عبر مختلف ولايات الوطن.

مبرزا رهانات المجمع خلال السنة الجارية 2019 بان يكون قاطرة لجميع المنشات التي أسسها من اجل اقتحام السوق الدولية.

وأوضح جهيد زفزاف الذي نزل ضيفا هذا الاثنين على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى ان المجمع ينشط في عدة شعب ومجالات منها شعبة اللحوم الحمراء والدواجن من المنبع الى المصب وشعبة التبريد او القواعد اللوجستيكية ومهمتها تثمين المواد الفلاحية.

واضاف ان المجمع ينشط في الشعب التي تمثل جسر للاقتصاد او الإنتاج الفلاحي والذي يقدر حاليا ب3000 مليار دينار او ما يعدل 30 مليار دولار وهذا يوضح مدى أهمية هذه الشعب في الاقتصاد الفلاحي و يحاول ان يكون قاطرة في هذا المجال كما انه دخل في دينامكية تطوير هذه الشعب.

وأشار الى ان المجمع يساهم باستثمار جد هام في تطوير هذه الشعب بانشاء مركبات وفق المعايير الدولية بدأت حيز النشاط أواخر 2017.

ويهدف الى إنشاء حوالي 650 ألف متر مكعب منها 300 الف منها تنشط حاليا في تطوير النشاط لفلاحي وخاصة الضبط الفلاحي.

وأكد ان المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع تضبط بطريقة اقتصادية بدون اللجوء لاي دعم من الدولة.

وكشف عن ووجد ورشة يترأسها وزير التجارة الذي يقوم حاليا بعمل جواري مع كل المتعاملين من اجل دعم ملف المتعامل التجاري الجزائري ليكون منافسا قويا.

وحث على الاستمرارية في التصدير على مستوى السوق الدولية ويكون هذا عن طريق فضاء يجمع المتعاملين التجاريين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية