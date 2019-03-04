تمنراست : النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد بابا علي في ذمة الله

انتقل إلى جوار ربه محمد بابا علي نائب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تمنراست عن عمر ناهز 52 سنة في وقت مبكر من هذا الاثنين بالمستشفى العسكري الجامعي ببوشاوي بالجزائر العاصمة، حسبما علم من عائلة الفقيد.

وولد الراحل ببلدية إدلس (200 كلم شمال تمنراست) حيث تلقى تعليمه الإبتدائي والمتوسط ، قبل أن يلتحق بصفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية ، والحركة الجمعوية حيث كان من مؤسسي جمعية "تينفوسين" الثقافية، قبل أن ينخرط في صفوف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ، وكان عضوا منتخبا في المجلس الشعبي الولائي لعدة عهدات، ثم أمينا ولائيا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و عضوا في المجلس الشعبي الوطني لعهدتين متتاليتين .

وينتظر استقبال جثمان الفقيد هذه الليلة بمطار الحاج باي آق أخموك بتمنراست لينقل إلى مسقط رأسه ببلدية إدلس لتشييع جنازته غدا الثلاثاء.

الفقيد متزوج وأب لخمسة أطفال، وكان الفقيد قد تعرض لحادث مرور قبل عدة أيام بطريق إدلس حيث كان قد تلقى العلاج بمستشفى تمنراست قبل إجلاءه إلى المستشفى العسكري الجامعي ببوشاوي.