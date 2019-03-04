وزراء خارجية دول جوار ليبيا يبحثون الثلاثاء بالقاهرة تطورات الأزمة الليبية

يلتقي وزراء الشؤون الخارجية للبلدان المجاورة لليبيا، الجزائر، تونس ومصر، الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة في اجتماع ثلاثي لدراسة تطورات الاوضاع في ليبيا .

ويعقد وزير الشؤون الخارجية ، عبد القادر مساهل ونظيريه التونسي ،خميس الجهيناوي و المصري، سامح شكري اجتماعهم ضمن جهود البلدان الثلاث للم شمل الفرقاء في ليبيا وتجاوز الازمة الراهنة .

وكان الاجتماع الثلاثي الأخير حول ليبيا انعقد في مايو الماضي بالجزائر في اطار المشاورات المستمرة بين وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاث حول الوضع في ليبيا.

وفي تصريحات اذاعية مؤخرا أكد مساهل "انشغال الجزائر و تونس و مصر حول الأمن و انتشار الارهاب بالمنطقة" وقال "جميعنا معنيون لاسيما البلدان المجاورة. و لهذا لدينا هذه الالية للتشاور بين البلدان الثلاثة .

وبالمناسبة جدد رئيس الديبلوماسية الجزائرية التأكيد على أن " الحل العسكري ليس حلا بل يجب أن يتم من خلال الحوار بين الليبيين و الجميع اليوم موافق على فكرة الحوار".

كما شدد على أن مستقبل ليبيا يهم الليبيين وعلى الليبيين ايجاد حل والانشغال بالوضع في بلدهم . وأردف وزير الشؤون الخارجية في ذات الشأن بالقول "واجبنا يتمثل في تقاسم تجربتنا معهم".

في هذا الخصوص، دعم السيد مساهل أجندة و خارطة الطريق اللتين أعدهما المبعوث الخاص الأممي الى ليبيا، غسان سلامة، مشيرا الى أنه " من العاجل انشاء المؤسسات أي المضي نحو دستور و نحو انتخابات. انها خارطة الطريق الأممية التي دعمناها و نحن نرفض تكثيف الأجندات. كما يجب العمل على أن خارطة طريق التي وضعها غسان سلامة يمكنها أن تطور الأمور".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج