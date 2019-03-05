حوادث المرور : وفاة 28 شخصا واصابة 1192 آخرين خلال الأسبوع الاخير

لقي 28 شخصا حتفهم واصيب 1192 آخرون بجروح في 1118 حادث مرور وقع في الفترة الممتدة من 24 الى 02 مارس الجاري على المستوى الوطني, حسب ما اورده الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية .

وتم تسجيل أثقل حصـيلة على مستوى ولاية غرداية بوفاة 04 أشخاص و جرح 15 آخرين تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 14 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1075 تدخلا سمح بإخماد 727 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5475 تدخـل في نفس الفترة لتغطية 4894 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

المصدر : الاذاعة الجزائرية /وأج