إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة اطلاق قوات الاحتلال قنابل غاز بالقدس

أصيب عشرات الفلسطينيين باختناقات نتيجة اطلاق قوات الاحتلال للقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة بكثافة وبصورة عشوائية على منازل الفلسطينيين في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات عنيفة ما زالت دائرة في محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم عقب اغلاق الاحتلال للحاجز العسكري أمام مركبات وحافلات الطلبة والفلسطينيين واحتجاج الطلبة على هذا الاجراء فيما أغلقت المحال التجارية القريبة من مسرح الأحداث بمحيط الحاجز العسكري أبوابها وسط حالة من التوتر الشديد.

من جهة أخرى اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حارس المسجد الاقصى المبارك ايهاب أبو غزالة اثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط ..

يذكر أن الاحتلال صعّد من حملته بحق العاملين في المسجد الأقصى بحجة مشاركتهم في فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.