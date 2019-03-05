حجز ما يقارب 32 طن من راتنج القنب الهندي سنة 2018

كشفت حصيلة صادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عن حجز اكثر من 32 طنا من راتنج القنب الهندي في الجزائر خلال في 2018 من بينها ازيد من 61بالمائة في ولايات غرب البلاد.

وأشار الديوان الذي استند الى حصيلة مصالح مكافحة المخدرات (الدرك الوطني والشرطة والجمارك) إلى أنه "تم حجز 31.936.386 كلغ من القنب الهندي خلال سنة 2018 من بينها 63ر61بالمائة بغرب البلد".

وقد انخفضت كمية راتنج القنب الهندي المحجوزة خلال سنة 2018 ب 30ر39بالمائة مقارنة بالعام الفارط، إذ يرجع ذلك إلى تعزيز الجهاز الامني على مستوى الحدود، حسبما أوضحه مصدر مقرب من الديوان الذي أكد انه "على الرغم من تراجع الكمية المحجوزة إلا انها تبقى "مرتفعة".

وجاء في الحصيلة ان 99ر28بالمائة من الكميات المحجوزة سُجلت بجنوب الوطن في حين تم حجز 05ر5بالمائة بشرق البلد و 33ر4بالمائة بمنطقة الوسط.

أما بخصوص المخدرات الصلبة فتشير الحصيلة إلى أن كمية الكوكايين المحجوزة 'ارتفعت بشكل كبير" إذ انتقلت من 6.279.407غرام خلال سنة 2017 إلى 671.887.093 غرام خلال 2018.

كما ارتفعت كمية الهيرويين المحجوزة من 2.120.965 غرام في 2017 إلى 4.324.220 غرام في 2018.

وأبرزت الحصيلة كذلك ارتفاع لكمية المهلوسات المحجوزة ب43ر50 بالمائة حيث بلغت كمية المحجوزات سنة 2018 ما يعادل 1.807.843 قرصا مهلوسا.

أزيد من 49.700 شخص تورطوا في قضايا المخدرات

وحسب الأرقام التي قدمتها المصالح المعنية، فإن 49.749 شخصا تورطوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، أي بارتفاع قدره 17.24 في المائة، ومن بينهم 260 أجنبيا، وهذا حسب نفس الحصيلة التي أفادت بوجود 1.048 شخصا آخر في حالة فرار.

كما تكشف بيانات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والادمان أنه ومن بين الأشخاص المتورطين، ثمة 9.142 مهربا في حين إن 25.976 هم من متعاطي القنب الهندي و7.364 هم من مهربي المهلوسات و6.916 أخرا يتعاطونها. وفيما يتعلق بتهريب المخدرات الصلبة، فثمة 167 مهربا و61 متعاطي للكوكايين و40 مهربا و43 متعاطي للهيرويين.

أما بخصوص القضايا التي عولجت، فإن حصيلة الديوان قد سجلت 39.504 قضية في عام 2018، مقابل 32.952 في سنة 2017، أي بنسبة ارتفاع قدرها 19.88 في المائة.

ومن مجموع هذه القضايا التي عولجت، فإن 9.725 منها متعلق بتهريب المخدرات، و29.748 قضية أخرى ترتبط بحيازة المخدرات وتعاطيها و31 قضية تخص زراعة المخدرات.