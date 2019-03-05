إختيار 9 عدائين للمشاركة في البطولة العالمية للعدو الريفي

انتقت المديرية الفنية للمنتخب الجزائري لألعاب القوى سبع عدائين وعداءتين للمشاركة في البطولة العالمية للعدو الريفي المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري بالدنمارك.

وتضم القائمة سبعة عدائين أواسط بينهم العداءة ياسمين بودوخة، فيما يمثل عداء المنتخب العسكري علي قرين منتخب الأكابر، بينما تمثل عداءة فريق الحماية المدنية ريهام سناني منتخب الكبريات.

ويعتبر مدير الفرق الوطنية لألعاب القوى عبدالكريم صادو البطولة العالمية للعدو الريفي فرصة مواتية للعناصر الجزائرية للإحتكاك والإستفادة من خبرات الآخرين.

من جهة أخرى أكد المتحدث أن غياب الثنائي أسامة شراد (أواسط) وكنزة دحماني (كبريات)، وهما أبرز أسين بساحة ألعاب القوى الجزائرية حاليا، عن القائمة مرده إلى قرار مدرب شراد بتركه يستعد للبطولة الأفريقية التي ستجري في أفريل المقبل بكوت ديفوار، بينما لم يتم اختيار دحماني لعدم حصولها على لقب البطولة الوطنية الذي آل لريهام سناني حسب تعبيره.