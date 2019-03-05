مجمع سونلغاز يوقع اتفاقية مع نظيرته الليبية من أجل "شراكة مستدامة"

ابرم المجمع الجزائري سونلغاز و الشركة الليبية "جينيرال ايليكتريستي أوف ليبيا (جيكول)", هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة, اتفاقية تعاون هدفها إرساء "شراكة مستدامة" في مجال إنتاج الكهرباء بليبيا.

و تم التوقيع على الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, محمد أركاب و الرئيس المدير العام لشركة جيكول, عبد المجيد محمد حمزة, و هذا بحضور وزير الطاقة, مصطفى قيطوني و المكلف بالأعمال لدى سفارة ليبيا بالجزائر.

و بموجب هذه الاتفاقية, تلتزم سونلغاز بتوفير خدمات للشريك الليبي و التي تتمحور عموما حول "صيانة محطات إنتاج الكهرباء بليبيا و التركيب و إطلاق محطات إنتاج الكهرباء بكل الأشكال في هذا البلد".

كما تلتزم سونلغاز بـ "التكوين في مجال تسيير و صيانة المحطات و إطلاق مشاريع جديدة و كذا تقديم المساعدة في اي ميدان اخر يخص الإنتاج الكهربائي".