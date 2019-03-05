مجمع سونلغاز يوقع اتفاقية مع نظيرته الليبية من أجل "شراكة مستدامة"

05/03/2019 - 12:21

ابرم المجمع الجزائري سونلغاز و الشركة الليبية  "جينيرال ايليكتريستي أوف ليبيا (جيكول)", هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة,  اتفاقية تعاون هدفها إرساء "شراكة مستدامة" في مجال إنتاج الكهرباء بليبيا.

و تم التوقيع على الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, محمد  أركاب و الرئيس المدير العام لشركة جيكول, عبد المجيد محمد حمزة, و هذا بحضور  وزير الطاقة, مصطفى قيطوني و المكلف بالأعمال لدى سفارة ليبيا بالجزائر.   

و بموجب هذه الاتفاقية, تلتزم سونلغاز بتوفير خدمات للشريك الليبي و التي  تتمحور عموما حول "صيانة محطات إنتاج الكهرباء بليبيا و التركيب و إطلاق محطات  إنتاج الكهرباء بكل الأشكال في هذا البلد". 

كما تلتزم سونلغاز بـ "التكوين في مجال تسيير و صيانة المحطات و إطلاق مشاريع  جديدة و كذا تقديم المساعدة في اي ميدان اخر يخص الإنتاج الكهربائي".

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اقتصاد

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