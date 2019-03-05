بوعلام جبار : نمد جسور التواصل مع عالم التكوين المهني لمرافقة الشباب في إنشاء مؤسسات مصغرة

أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي رفقة الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بوعلام جبارهذا الثلاثاء على انطلاق اليوم الاعلامي حول" الثقافة المالية و الخدمات المصرفية " بالعاصمة .

اليوم الإعلامي هذا المنظم أيضا عبر كل ولايات الوطن في 90 معهدا متخصصا يأتي في إطار التحضير للمسابقة الوطنية المزمع تنظيمها هذا الخميس حول "الثقافة المالية و الخدمات المصرقية بمشاركة 27 ألف ممتهن ومتربص قصد مرافقة الشباب الفائز في إنشاء مؤسسات مصغرة .

واعتبرالرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بوعلام جبار في تصريح للقناة الأولى أن البنك يكتسي صفة الجوارية و باعتباره مرافق للزبائن إرتأينا يضيف المتحدث مد جسور التواصل مع معاهد التكوين المهني لمرافقتهم .

المصدر : الإذاعة الجزائرية