بن غبريت: تاريخ امتحان التربية البدنية للمترشحين الأحرار ما بين 21 مارس و 6 أفريل المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمترشحين الأحرار في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2019 , حدد تاريخه في الفترة الممتدة ما بين 21 مارس إلى غاية 6 أفريل المقبل.

وحسب أرقام وزارة التربية الوطنية, فإن "عدد المترشحين الأحرار لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2019 , المعنيون باجتياز مادة التربية البدنية والرياضية يبلغ 198.262 مترشح , من بين 262.415 مترشح حر".

ومن بين المترشحين لهذا الامتحان 117.526 ذكور و 80.736 اناث , يتوزعون على مستوى 187 مركز إجراء.

و من جهة أخرى , يبلغ عدد المترشحين الأحرار لشهادة التعليم المتوسط دورة 2019 ,المعنيون باجتياز امتحان التربية البدنية والرياضية 11.763 مترشح ,من بين 193.352 مترشح مسجل في قوائم المترشحين الأحرار لهذه الشهادة.

و يبلغ عدد الذكور المعنيون بهذا الامتحان 8256 مترشح ,في حين يبلغ عدد الإناث 3507 مترشحة يتوزعون على 57 مركز امتحان على المستوى الوطني.