بن غبريت: تاريخ امتحان التربية البدنية للمترشحين الأحرار ما بين 21 مارس و 6 أفريل المقبل

05/03/2019 - 18:29

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن إجراء اختبار مادة  التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمترشحين الأحرار في امتحاني شهادة  البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2019 , حدد تاريخه في الفترة الممتدة  ما بين 21 مارس إلى غاية 6 أفريل المقبل.

وحسب أرقام وزارة التربية الوطنية, فإن "عدد المترشحين الأحرار لامتحان شهادة  البكالوريا دورة 2019 , المعنيون باجتياز مادة  التربية البدنية والرياضية  يبلغ 198.262 مترشح , من بين 262.415 مترشح حر".

ومن بين المترشحين لهذا الامتحان 117.526 ذكور و 80.736 اناث , يتوزعون على  مستوى 187 مركز إجراء.

و من جهة أخرى , يبلغ عدد المترشحين الأحرار لشهادة التعليم المتوسط   دورة 2019 ,المعنيون باجتياز امتحان التربية البدنية والرياضية 11.763 مترشح  ,من بين 193.352 مترشح مسجل في قوائم المترشحين الأحرار لهذه الشهادة.

و يبلغ عدد الذكور المعنيون بهذا الامتحان 8256 مترشح ,في حين يبلغ عدد  الإناث 3507 مترشحة يتوزعون على 57 مركز امتحان على المستوى الوطني.

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