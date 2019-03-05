الرابطة الثانية: تأجيل الجولة الـ 25 إلي يوم الثلاثاء 12 مارس

أجلت الجولة الـ 25 للبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم التي كانت مقررة هذا السبت, الى يوم الثلاثاء 12 مارس , باستثناء مباراة نجم مقرة - شبيبة بجاية التي ستلعب يوم الأربعاء 13 مارس, حسبما أعلنته الثلاثاء رابطة كرة القدم المحترفة على موقعها الرسمي.

وجاء هذا التأجيل لتمكين شبيبة بجاية الاستفادة من يوم راحة إضافية بسبب المقابلة التي ستلعبها يوم السبت 9 مارس امام نادي بارادو, لحساب الدور ربع نهائي-ذهاب لكأس الجزائر , حسب نفس المصدر.

وعقب إجراء الجولة الـ 24 للرابطة الثانية , يحتل نجم مقرة , المركز الاول برصيد 44 نقطة, متبوعا بالثنائي جمعية اولمبي الشلف واتحاد بسكرة برصيد 40 نقطة.