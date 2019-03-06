فنزويلا: مادورو يدعو إلى مظاهرات حاشدة "مناهضة للإمبريالية" يوم السبت القادم

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إلى مظاهرات حاشدة يوم السبت القادم للاحتجاج على الإمبريالية الأمريكية.

وقال مادورو -خلال مراسم لإحياء ذكرى الرئيس الراحل والزعيم الإصلاحي الذي فارق الحياة في 5 مارس 2013 هوغو تشافيز- أنه اختار هذا التوقيت لأنه في 9 مارس عام 2015، وقع الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما أمرا تنفيذيا وصف فنزويلا بأنها "تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي" للولايات المتحدة، وأعلن "حالة الطوارئ".

وأضاف "لقد اعتبرته يوما لفنزويلا لمناهضة الإمبريالية، وسنخرج إلى الشوارع"، داعيا مؤيديه للمشاركة في التظاهرات.

وأشار أيضا إلى أنه سيعلن "العديد من البيانات الهامة" يوم الجمعة، خلال مسيرة للاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وخلال المراسم، أشاد مادورو بأفراد القوات المسلحة الذين صدوا محاولات المعارضة المدعومة أمريكيا، في 23 فبراير المنصرم، لإدخال مساعدات أمريكية بالقوة عبر حدود البلاد، رغم عدم موافقة الحكومة.

ورفض مادورو مواد المساعدة الأمريكية، معتبرا إياها "غطاءً لتدخل عسكري أمريكي يستهدف حكومته".

وقال أيضا إن فنزويلا تواجه "أعتى عدوان إمبريالي لم يسبق له مثيل".

وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، والذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" في يناير، قد دعا هو الآخر إلى تظاهرات يوم السبت المقبل.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج