مراد شيخي للإذاعة : 2019 ستكون سنة إطلاق مشاريع رائدة في الطاقات المتجددة بالمناطق المعزولة

أكد مدير تنمية الطاقات المتجددة بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة مراد شيخي أن 2019 ستكون سنة إطلاق مشاريع رائدة في الطاقات المتجددة بالمناطق المعزولة من الوطن.

وأوضح مراد شيخي لدى استضافته هذا الأربعاء في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى أن الوزارة وضعت نصب أعينها إنجاز مشاريع حيوية في المناطق المعزولة تتعلق بإنتاج الكهرباء وضخ المياه في المستثمرات الفلاحية عن طريق الطاقة الشمسية .

ولهذا الغرضأضاف المتدخل سيحمل الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة الذي سيفتتح غدا بقصر المعارض بالعاصمة إلى غاية ال 10 من مارس الجاري شعار" الطاقات المتجددة خارج الشبكة من أجل التنمية المستدامة في جنوب الجزائر والمناطق المعزولة”. وستبحث الوزارة الوصية خلال هذه الطبعة في إطار تشجيع خلق مؤسسات ناشئة عن شباب مبدع حامل لأفكار طموحة لمرافقته في تمويل مشاريعه في المناطق المعزولة من الوطن .

الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة في طبعته ال2 سيشهد حسب المتدخل مشاركة 22 دولة أجنبية وهو عبارة عن منصة لجميع المهتمين بالبيئة والطاقات المتجددة لعرض تجاربهم ومعارفهم عن طريق تقاسم الخبرات الوطنية وإمضاء اتفاقيات شراكة .

كما ستتخلل فعاليات الصالون عقد لقاءات و محاضرات ينشطها خبراء حول الإستراتيجية التي يعتمدها القطاع لترقية الطاقة المتجددة خارج الشبكة وتثمينها وتطويرها .

من جهة أخرى شدد ضيف الأولى على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالطاقات المتجددة و إظفاء طابع الخصوصية عليها لتشجيع هذا النشاط و تنظيم سوق الطاقات المتجددة مبرزا في هذا السياق أن الوزارة الوصية تولي عناية قصوى لتكوين الموارد البشرية لتطوير استخدامات هذا النوع من الطاقات .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / راضية زرارقة