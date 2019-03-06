كرة السلة: الاتحادية توجل مباريات نهاية الأسبوع بسبب إضراب الحكام

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة هذا الأربعاء عن تأجيل كل المنافسات المقررة نهاية الأسبوع الجاري منها البطولة الوطنية للقسم الأول (رجال و سيدات) دون توضيح أسباب التأجيل, في الوقت الذي يتواجد فيه الحكام في إضراب.

و يأتي تأجيل المنافسات الوطنية بعد إضراب الحكام الذين شرعوا في حركتهم الاحتجاجية يوم 2 مارس الجاري, للمطالبة بمنحهم العالقة منذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد, حسب ما أوضحوه في رسالة مفتوحة بعثوا بها يوم الاثنين.

و كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة, علي سليماني, قد ناشد يوم الثلاثاء جهاز التحكيم التحلي "بالصبر" إلى غاية عقد الجمعية العامة العادية لإيجاد "حل نهائي" لمطالبهم.

و صرح سليماني, غداة تأجيل الجولة ال18 للبطولة الوطنية لكرة السلة (رجال) التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء, باستثناء لقاء نادي ورقلة - اتحاد برج بوعريريج (67-57) , قائلا: "الحكام المحتجون على حق. إنهم يطالبون بأموالهم.

لقد التقيت بممثل الرسميين و اقترحت عليه تسديد 50 بالمائة من مستحقاتهم قبل نهاية الأسبوع الجداري, بهدف عدم التشويش على رزنامة المنافسات".

وبرر سليماني, الذي انتخب على رأس الاتحادية سنة 2017, تأخير تسديد مستحقات الحكام بعدم دفع الأندية لحقوق الانخراط السنوية, حيث يقول: "لقد شرعنا الموسم الرياضي الجاري في ظروف صعبة للغاية, حيث لم تسدد عدة أندية حقوق الانخراط السنوية والتي يخصص الجزء الأكبر منها في تسوية مستحقات الحكام", مضيفا بأن هذا المشكل سيتم حله "نهائيا" خلال الجمعية العامة العادية المقررة في 14 مارس بالجزائر.

لكن الحكام لا زالوا مصممين على الذهاب الى غاية أبعد حد, أي إلى غاية تلبية مطالبهم المشروعة و المتمثلة في تسوية منحهم العالقة منذ نوفمبر 2018 إلى غاية فيفري 2019".

وكانت الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لكرة السلة التي بُرمجت ليوم 2 مارس قد أجلت إلي يوم 14 مارس بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر).

المصدر: واج