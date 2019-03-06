أسر 400 من إرهابيي "داعش" في سوريا خلال محاولتهم الفرار من الباغوز

أسرت مل يسمى ب''قوات سوريا الديمقراطية' ذات الغالبية الكردية في سوريا 400 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولتهم الفرار من قرية الباغوز, آخر جيب للتنظيم شرق الفرات.

وأفادت بذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية, في نبأ عاجلو دون مزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر ميدانية سورية قد أفادت - بالأمس - بتوقف العمليات العسكرية في بلدة (الباغوز) شرق سوريا, بعد هدنة غير معلنة بين القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي ومن تبقى من مسلحي التنظيم الإرهابي.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أجلت 3 آلاف شخص بينهم 200 عنصر من تنظيم (داعش) الإرهابي من قرية الباغوز الواقعة قرب الحدود السورية مع العراق.