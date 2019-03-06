جبهة القوى الاشتراكية تقرر سحب برلمانييها من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة

قررت جبهة القوى الاشتراكية سحب برلمانييها من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة, حسبما أكده اليوم الأربعاء بيان للحزب.

وجاء في البيان أن جبهة القوى الاشتراكية قررت سحب برلمانييها من الغرفتين (12 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني و 4 أعضاء بمجلس الامة) من أجل "الكفاح إلى جانب الشعب في الميدان", داعية إلى "مواصلة الاحتجاجات بطريقة سلمية".

وفي هذا الصدد أكدت ذات التشكيلة السياسية أنها "ستواصل كفاحها السلمي من اجل اقامة جمهورية ثانية وبناء دولة الحق والديمقراطية عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية".