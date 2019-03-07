رئاسيات 2019: الجامعة العربية ستوفد بعثة لمراقبة الانتخابات

وقع وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل والأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط هذا الأربعاء بالقاهرة على اتفاق حول إيفاد بعثة من المراقبين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم, حسبما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر " (...) وافقت جامعة الدول العربية على الطلب الجزائري للمشاركة في المراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية مسجلة بذلك اهتمامها بنجاح هذا الموعد الهام", مضيفا أن مساهل و أبو الغيط وقعا على اتفاق "حول إيفاد بعثة لمراقبة الانتخابية".

و عقب هذا الاتفاق و مثلما جرى في الاستحقاقات الانتخابية السابقة فان المنظمة العربية ستشارك في المراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل القادم".

و بذلك ستلتحق بعثة المراقبين للجامعة العربية ببعثة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و الأمم المتحدة" حسب تم التأكيد عليه.

و بهذه المناسبة, أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بـ " تمسك الجزائر بتوفير جميع ظروف الشفافية و النزاهة لهذا الاقتراع لاسيما من خلال توجيه دعوة لمنظمات إقليمية و دولية لمراقبة هذه الانتخابات".

المصدر: واج