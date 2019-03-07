الجزائر و إسبانيا توقعان مذكرة تفاهم في المجال القضائي

وقعت الجزائر وإسبانيا, هذا الأربعاء, على مذكرة تفاهم تخص الجانب القضائي, جاءت لاستكمال الإطار الاتفاقي الذي يجمع البلدين في المجال المدني و التجاري و الجزائي و تسليم المجرمين.

و ستسمح هذه المذكرة التي وقع عليها كل من وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح و نظيرته الإسبانية دولوريس ديلغادو, بإقامة تعاون في مجال التكوين القاعدي للقضاة و مستخدمي قطاع العدالة. كما ترمي هذه الآلية الجديدة إلى تبادل المعارف والخبرات في المجالين القانوني والقضائي بما يخدم مصالح البلدين.

و بهذا الخصوص, اعتبر السيد لوح هذا الاتفاق "خطوة إضافية في مسار توطيد العلاقات بين الجزائر و إسبانيا و تعميقها", مؤكدا أن البلدين يعدان "حليفان و شريكان استراتيجيان على الصعيد السياسي و الاقتصادي, كما تجمعهما علاقات متعددة الوجه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كما ذّكر الوزير بالعلاقات التي تجمع الجزائر و إسبانيا في بعدها الانساني المشترك و التي كرست أواصر صداقة "متميزة".

و في ذات السياق, شدّد لوح على ضرورة تعزيز هذا التعاون بالنظر إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة و "توحيد الرؤى من أجل مجابهتها", و على رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود كآفة الإرهاب التي أضحت "أحد التهديدات الأساسية للديمقراطية".

و من جهة أخرى, تأتي هذه المذكرة لـ"تترجم المساعي الحثيثة التي تولى للعنصر البشري الذي يشكل صلب الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة بالجزائر و و التي تمكنت من ضمان التكوين الملائم للموارد البشرية و سخرت في سبيل ذلك كل الامكانيات", يقول لوح.

و استعرض في هذا الجانب الخطوط العريضة لهذه الإصلاحات و أهدافها, مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر و إسبانيا في المجال المؤسساتي سبقته عمليات عديدة في هذا الاتجاه, رغم غياب الإطار القانوني المتعلق بالتعاون في مجال التكوين , مقدما شكره لإسبانيا "لتجاوبها مع الطلبات المقدمة اليها بهذا الخصوص, حيث تم تأطير العديد من القضاة الذين استفادوا من دورات تدريبية تحت إشرف خبراء إسبان بمدريد أو الجزائر".

و من جهتها, لفتت وزيرة العدل الإسبانية إلى أن العلاقات التي تجمع بين بلادها و الجزائر "و إن كانت جيدة إلا أنه من الممكن جعلها أكثر عمقا في المجالين القانوني و القضائي", مع التأكيد على أن إسبانيا "ستمضي قدما في مسار هذا التعاون الثنائي".

كما أفادت إلى أنها تطرقت رفقة السيد لوح إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك, على غرار مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات و التطرف و المخدرات و قضايا الفساد و تبييض الأموال و غيرها, مشددة في هذا الصدد على "ضرورة تحقيق التوافق بين المتطلبات التي تقتضيها اليوم مكافحة هذه الآفات و احترام الحقوق الفردية و حقوق الإنسان".