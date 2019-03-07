الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعا غرب خان يونس واستشهاد طفل فلسطيني جنوب غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية هذا الخميس عن مقتل طفل، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها امس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطفل سيف الدين أبو زيد ( 15 عاما) كان قد أصيب برصاصة في الرأس، أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بفعالية سلمية قرب موقع "ملكة" شرق مدينة غزة.

وأصيب ستة مواطنين بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي هاجمت المواطنين، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا وقصفت طائرات حربية إسرائيلية الخميس موقعاً فلسطينيا بأربعة صواريخ غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخين على موقع غرب المدينة ثم قصفت بصاروخين من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي من نوع "F16".

وأدى قصف الموقع إلى تدميره بشكل كاملي وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة دون أن يبلغ عن إصابات.

وحلقت طائرات حربية وأخرى استطلاع إسرائيلية على ارتفاعات مختلفة في أجواء قطاع غزة طوال الليل وفي ساعات الفجر.