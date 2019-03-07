التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تعاون في المجال البيئي و الطاقات المتجددة

وقعت وزارة البيئة والطاقات المتجددة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون البيئي مع كل من وزارة الاتصال وسفارتي هولندا وفنلندا بالجزائر.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش تدشين صالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة الذي يجمع حوالي 140 عارض من بينهم 20 مؤسسة وهيئة أجنبية في الفترة بين 7 و 10 مارس الجاري.

وتهدف الاتفاقية الاولى التي وقعها كل من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي ووزير الاتصال جمال كعوان الى تكوين من 720 إلى 800 صحفي وتعزيز قدراتهم في المجالات المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة.

وخلال مراسم التوقيع, اعتبر السيد كعوان أن هذا المسعى المشترك بين الوزارتين جاء ليؤكد حتمية التنسيق والاندماج لإيجاد فئة من الإعلاميين المتخصصين القادرين على التأثير في التوجهات المتعلقة بمجال البيئة والمساهمة في رفع درجة الوعي العام وتحسين سلوكات المواطن في التعامل مع شؤون البيئة والطاقات المتجددة.

كما أكد بهذه المناسبة عزم قطاعه على تطوير أساليب عمل تشاركية مع التنسيق مع مختلف الفاعلين في مختلف المجالات ومرافقة كافة المساعي الهادفة للتكفل بالبيئة وترقيتها لاسيما من خلال دعم القدرات الوطنية في مجال التسيير والحوكمة البيئية.

وتهدف الاتفاقية الثانية التي وقعها الأمين العام لوزارة البيئة الطاقات المتجددة عبد الكريم شرايطية وسفير هولندا بالجزائر روبرت فان ايمبدن, الى ترقية الطاقات المتجددة ومحاربة التغيرات المناخية بعامل التنظيف والتقليص من الغازات الدفيئة.

وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا للتفاهمات التي تمت بين الجزائر وهولندا في إطار الدورة الاخيرة للجنة المختلطة بين البلدين والتي انعقدت في مايو 2018 بالجزائر العاصمة.

وأوضح السفير الهولندي أن هذه الاتفاقية ستمكن بلاده من مشاركة الجزائر لتجربتها في مجال مواجهة التغيرات المناخية مشيرا أن هولندا التي تعاني من ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب الاحتباس الحراري استطاعت جمع مختلف الاطراف الفاعلة داخلها حول أهداف واضحة للحد من الظاهرة.

اما الاتفاقية الثالثة فقد وقعها السيد شرايطية مع سفير فنلندا بالجزائر تولا زفينهوفهود.

وترمي الاتفاقية إلى تقاسم التجارب في تسيير التلوث بمختلف أشكاله وتكنولوجيات الإنتاج النظيف و الاقتصاد التدويري والتحسيس والتربية البيئية وترقية وتطوير الطاقات المتجددة.

واكدت السيدة زفينهوفهود أن هذا الاتفاق سيسمح بإرساء قاعدة جديدة للتعاون بين البلدين وتسهيل إبرام شراكات بين مؤسسات فنلندية وجزائرية.

وينتظر أن يتم التوقيع يوم الأحد المقبل اتفاقية تعاون أخرى مع سفارة اسبانيا بالجزائز في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال تبادل الخبراء والتجارب والتكوين في مجال الاقتصاد التدويري وتثمين النظام البيئي خاصة المناطق المحمية ومكافحة التصحر والمراقبة البيئية. وحضر التوقيع على الاتفاقيات كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي و وزير الموارد المائية حسين نسيب وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين, محمد مباركي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ إضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين في الجزائر.

المصدر: واج