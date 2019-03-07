رابطة أبطال إفريقيا/شباب قسنطينة -النادي الإفريقي التونسي(لافان): الاستفادة من أدنى الفراغات التي قد يتركها النادي الإفريقي

أكد مدرب شباب قسنطينة دنيس لافان مساء اليوم الخميس بأن فريقه سيحاول هذا الجمعة الاستفادة من أدنى الفراغات في الميدان لتحقيق الفوز أمام النادي الإفريقي (تونس) لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

فعشية استقباله النادي الإفريقي هذا الجمعة بداية من الخامسة مساء بملعب الشهيد حملاوي أبدى التقني الفرنسي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة إصراره على تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الإفريقي و ضمان التأهل بداية من يوم غد الجمعة للدور المقبل لرابطة أبطال إفريقيا.

و قال في هذا السياق: سيكون لقاء صعبا بالنسبة للتشكيلتين لكن الفريق التونسي سيكون مجبرا على الفوز أملا في التأهل و هو بذلك سيجازف قبل أن يضيف سنعمل كل ما في وسعنا لفرض طريقة لعبنا و الاستفادة من أدنى الفراغات الممكنة التي قد يتركها الخصم.

و بشأن غياب كل من بلخير وبداعي العقوبة و صالحي بسبب الإصابة طمأن لافان بالقول: رغم أننا سنكون منقوصين بهذين اللاعبين مقارنة بمباراة الإسماعيلي إلا أننا لدينا فريقا منسجما ما يجعلنا قادرين على إيجاد حلول لاستبدالهما و اللعب بفريق له مردود هذا الجمعة.

من جهته بدا قائد شباب قسنطينة وليد بن شريفة جد متحمس تحسبا لهذا اللقاء قائلا: مباراة يوم غد ستكون جد صعبة أمام فريق سيأتي من أجل خيار واحد لا غير هو الفوز.

و أضاف كل اللاعبين مركزين جيدا تحسبا لهذه المواجهة و يدركون تماما أن شباب قسنطينة لم تعد تنقصه سوى نقطة واحدة من أجل التأهل لربع النهائي لرابطة الأبطال و نحن جاهزون لرفع التحدي.

و يحتل شباب قسنطينة حاليا المركز الأول في الترتيب برصيد 10 نقاط متبوعا بتي بي مازيمبي ب7 نقاط و في المرتبة الثالثة النادي الإفريقي بـ4 نقاط فيما يقبع الإسماعيلي المصري في المركز الأخير بنقطة واحدة.

للإشارة فإن مباراة يوم غد سيديرها ثلاثي تحكيم من المغرب بقيادة رضوان جياد بمساعدة كل من لحسن عزقاوو و مصطفى أكركاد.

المصدر: واج