مفوضية شؤون اللاجئين: 100 ضحية بين المدنيين في اليمن أسبوعيا في 2018

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المدنيين في اليمن مازالوا يدفعون ثمنا باهظا جراء الصراع الدائر في البلاد حيث تم تسجيل ما يقرب من 100 حالة وفاة أو إصابة مدنية في كل أسبوع من عام 2018 .

وتستند هذه الأرقام الخاصة بالضحايا المدنيين بحسب تقرير رصد التأثيرات المدنية لعام 2018 على بيانات مفتوحة المصادر يتم جمعها وتحليلها ونشرها كجزء من مشروع رصد الأثر المدني الذي ينشر هذه المعلومات لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن.

وقال فولكر تورك مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين إن "ما يوضحه التقرير بجلاء هو التكلفة البشرية الصادمة للصراع حيث يواجه المدنيون في اليمن مخاطر جدية على سلامتهم وحقوقهم الأساسية،ويتعرضون للعنف بشكل يومي ويعيش الكثيرون تحت وطأة الخوف المتواصل، ويعانون من ظروف متدهورة فيدفعهم اليأس لاستخدام آليات تكيُّف ضارة من أجل البقاء على قيد الحياة".

ويذكر التقرير أن 30% من المدنيين قد قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخل منازلهم بينما قُتل مدنيون آخرون، أو تعرضوا لجروح أثناء الترحال في الطرق العامة، أو أثناء العمل في المزارع أو المحال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على تأثير النزاع المسلح على قدرة المدنيين في الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المباني الحيوية، إذ يقدر الشركاء على الأرض أن الهجمات على البنية التحتية المدنية تعيق وصول أكثر من نصف مليون أسرة إلى الغذاء والمياه والمساعدات والرعاية الصحية.

وأكد المسؤول الأممي أن "الحل السلمي للنزاع هو وحده الذي سيوقف المزيد من هذه المعاناة،" مكررا دعوة المفوضية لكل أطراف النزاع لبذل قصارى جهدها لحماية

المدنيين والبنى التحتية المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقد أدت أربع سنوات من الصراع في اليمن إلى ما يعتبر الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم خلفت أكثر من 14 مليون شخص في حاجة إلى الحماية مما أجبر ما يقرب من 15% من مجموع سكان البلاد على الفرار من ديارهم.