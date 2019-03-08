الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر من رياح قوية على ولايات الجنوب

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية ،اليوم الجمعة ،في نشرية خاصة ،من هبوب رياح قوية على عدد من ولايات الجنوبية و ذلك ابتداء من صباح اليوم الجمعة الى غاية يوم غد السبت مسببة "نقص كبير" في الرؤية .

و أوضح الديوان في نشريته خاصة أن الولايات المعنية هي : "بشار و البيض و النعامة و تندوف وغرداية و الأغواط و شمال ولاية ادرار" ، التي ستعرف هبوب رياح من شمالية الى شمالية شرقية و قد تبلغ سرعتها من 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة ، مشيرا في ذات الوقت ان هذه الرياح قد تشتد لتصل سرعتها أحيانا من 80 إلى 90 كلم في الساعة و ذلك الى غاية التاسعة من صباح غد السبت .

و أضاف ذات المصدر أن الولايات الجنوبية الأخرى ورقلة و الوادي و اليزي ستشهد هي الأخرى رياحا تبلغ سرعتها من 60 إلى 70 كلم في الساعة و قد تشتد أحيانا لتتجاوز 80 إلى 90 كلم في الساعة بدءا من مساء اليوم الجمعة الساعة السادسة الى غاية يوم السبت في نفس التوقيت .

أما ولاية تمنراست و جنوب ولاية ادرار فستشهد هي الأخرى رياحا جنوبية إلى جنوبية غربية طيلة اليوم الجمعة إلى غاية المساء على الساعة السادسة .