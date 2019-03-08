البويرة: إصابة 122 تلميذ بتسمم غذائي ببلدية حيزر

أصيب 122 تلميذ بعد ظهر يوم الخميس بتسمم غذائي على مستوى ثلاث مدارس ببلدية حيزر بولاية البويرة، حسبما علم هذا الجمعة لدى مصالح مديرية الصحة العمومية.

وصرح رئيس مصلحة بمديرية الصحة العمومية، بوعلام هني للصحافة أن "كافة التلاميذ أصيبوا باضطرابات في الهضم بعد تناولهم لوجبتهم المعتادة على مستوى مدارسهم".

وقال المسؤول أنه تم إجلاء المرضى إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية حيزر لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن "معظم التلاميذ غادروا العيادة عدا 12 منهم لا زالوا يخضعون للعلاج".

المصدر : واج