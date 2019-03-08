مظاهرات حاشدة في عدة ولايات من الوطن ..في الجمعة الثالثة على التوالي

خرجت حشود كبيرة من المواطنين من كل الفئات العمرية هذا الجمعة بالعديد من ولايات الوطن تطالب بتغيير النظام وإصلاح الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.

فبالعاصمة- على سبيل المثال- قالت موفدة القناة الإذاعية الأولى إنه و"على طول سيرنا من شارع محمد الخامس الى ساحة أودان لفت إنتباهنا حضور بارز وقوي للعنصر النسوي في هذه المسيرات الغفيرة".

"اختارت المرأة الجزائرية في يومها العالمي أن تحتفل بها على طريقتها ، كانت العديد من النسوة حاملات للراية الوطنية وإختارت الأخريات إرتداء الحايك الذي يرمز الى هوية وأصالة المرأة الجزائرية ، أما حناجر الجميع فكانت تدعو للجزائر وللعيش في كنف الأمن والإستقرار والرخاء".

وأضافت أنه و"في العموم كان أعوان الأمن الوطني حارصين على أمن المواطن ولم تسجل مظاهر تمس بسلمية التظاهر".

وشهدت العديد من الولايات مسيرات مماثلة اشتركت كلها في سلمية التظاهر والكلمة الواحدة والحشود الغفيرة حسب مراسلي الإذاعة الجزائرية من محطاتها الإذاعية المنتشرة عبر ولايات الوطن.

المصدر : القناة الأولى /