إنهزام شباب قسنطينة بميدانه أمام النادي الإفريقي التونسي

انهزم ممثل الكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، شباب قسنطينة أمام النادي الإفريقي التونسي بنتيجة (1-0)،الشوط الأول (1-0) لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة، جمع بينهما عشية هذاالجمعة بملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة).

وسجل الهدف الوحيد للمباراة باسيرو كامباوري (د 45) للنادي الإفريقي ، هذا وضيع مهاجم شباب قسنطينة، باهمبولة مويو ضربة جزاء في الدقيقة (58).

رغم هذه الهزيمة الأولى لشباب قسنطينة في هذه المنافسة، إلا أن حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي للنهائي تبقى كبيرة بحكم فارق الأهداف الكبير بينه بين النادي الإفريقي يبقى شاسعا.

في اللقاء الثاني لنفس المجموعة الذي دار اليوم بالإسماعيلية، تعادل الاسماعيلي المصري أمام ضيفه، تي بي مازمبي الكونغولي بنتيجة (1-1) من تسجيل ميشاك (د 40) للنادي الكونغولي وعبد الرحمن مجدي (د 55) للاسماعيلي .

وقبل جولة واحدة عن نهاية مرحلة المجموعات، يحتل شباب قسنطينة المركز الأول بمجموع 10 نقاط متقدما تي بي مازمبي الكونغولي ( 8 ن) والنادي الإفريقي التونسي (7 ن) ثم الإسماعيلي المصري (2 ن).

في الجولة السادسة والأخيرة، يتنقل شباب قسنطينة إلى لوبومباشي (الكونغو الديمقراطية) لمواجهة تي بي مازمبي، بينما يستضيف النادي الإفريقي نادي الاسماعيلي المصري بتونس.

يذكر ان الاول والثاني عن المجموعة سيتأهل للدور ربع النهائي من رابطة ابطال افريقيا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج