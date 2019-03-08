البحرية التونسية تنقذ 64 مهاجرا غير شرعي

أنقذت البحرية التونسية هذا الجمعة، مركبا معطلا في مياه البحر الأبيض المتوسط كان متوجها إلى السواحل الايطالية في عملية هجرة سرية انطلقت من أحد الموانئ الليبية، وعلى متنه عشرات من المهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن السيد منجي سليم رئيس الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي قوله إن ميناء /جرجيس/ بولاية /مدنين/ جنوب شرقي البلاد،استقبل 64 مهاجرا غير شرعي, بينهم أربع نساء, بعد أن تعرض مركبهم لعطل في عرض البحر المتوسط أثناء توجهه خلسة نحو السواحل الايطالية انطلاقا من أحد الموانئ الليبية.

وأوضح أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات افريقية، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع المستلزمات الطبية والغذائية لهم في انتظار اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وكشف السيد سليم عن أنه أمام الضغط الذي يعرفه مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم انتشالهم من البحر المتوسط بولاية /مدنين/, فانه سيتم فتح مركز آخر بمدينة /جرجيس/ المجاورة إلى حين تدخل بقية المنظمات الدولية المختصة في مجال الاغاثة لترحيل من يرغب نحو بلده, أو للنظر في ملفات طالبي اللجوء .

يذكر أن فرق البحرية التونسية تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من انقاذ مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين يجازفون بحياتهم للوصول إلى السواحل الايطالية عبر مراكب قديمة ومتهالكة تنطلق بهم من السواحل الليبية.

المصدر : واج