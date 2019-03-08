توقيف 195 شخص مع نهاية المظاهرة بالجزائر العاصمة

أوقفت قوات الشرطة مساء هذا الجمعة 195 شخص ببعض أحياء العاصمة انضموا الى المظاهرة من اجل القيام بأعمال تخريبية، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان الذي تسلمت (واج) نسخة منه ان المديرية العامة للأمن الوطني"سجلت نهاية نهار اليوم الجمعة على مستوى شارعي كريم بقاسم وديدوش مراد عددا معتبرا من المنحرفين انضموا الى المظاهرة من اجل القيام بأعمال تخريبية".

وأضاف أن "تدخل قوات الشرطة مكن من توقيف 195 شخص محل تحقيقات معمقة حاليا".

كما سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب ذات البيان "اصابة 112 عنصر في صفوف افراد الشرطة يتم التكفل بهم حاليا على مستوى المصالح الصحية للأمن الوطني ".

للتذكير خرج الآلاف من المواطنين اليوم بالجزائر العاصمة وبالعديد من ولايات الوطن في مسيرات شعبية سلمية للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة.

المصدر : واج