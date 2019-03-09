المديرية العامة للامن الوطني تنفي وفاة شرطي خلال مظاهرات الجمعة

نفت المديرية العامة للامن الوطني "نفيا قاطعا" الادعاءات التي مفادها وفاة شرطي خلال المظاهرات التي جرت الجمعة.

وجاء في بيان للمديرية العامة للامن الوطني: "تنفي المديرية العامة للامن الوطني نفيا قاطعا الادعاءات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي و التي مفادها وفاة شرطي خلال المظاهرات التي سجلت اليوم الجمعة".

وأكد البيان "عدم تسجيل أية حالة وفاة ما عدا إصابات متفاوتة في صفوف رجال الشرطة".

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد ذكرت في بيان سابق اليوم "اصابة 112 عنصر في صفوف افراد الشرطة"في المظاهرة التي شهدتها الجزائر العاصمة اليوم.

للتذكير خرج الآلاف من المواطنين اليوم بالجزائر العاصمة وبالعديد من ولايات الوطن في مسيرات شعبية سلمية للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج