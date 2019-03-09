الجزائر: أول تنقيب في عرض البحر سيكون خلال السداسي الثاني ل2019

أعلن مجمع سوناطراك خلال الطبعة ال12 للمنتدى الجزائري الأمريكي حول الطاقة أنه من المرتقب أن يشرع المجمع في عمليات استكشاف في عرض البحر هذه السنة و ان أول عملية تنقيب ستكون خلال السداسي الثاني من 2019 في عرض الساحل الشرقي بين بجاية و سكيكدة.

و أشار مدير الموارد الجديدة بمجمع سوناطراك، يوسف خنفر ان عملية جمع المعطيات الجيولوجية ثنائية و ثلاثية الأبعاد ستنتهي خلال السداسي الأول, مبرزا ان الحقل الأول يحتوي على العديد من مليارات الأمتار المكعبة من الغاز.

و أضاف في ذات السياق أن الساحل الغربي يمكن ان يحتوي على البترول مع امكانية استخراج ملايين البراميل من البئر الأول الذي سيتم حفره في هذه المنطقة من الجزائر.

المشروع مشابه لحقل ظهر في مصر

و تشير المعطيات الجيولوجية ثنائية الأبعاد التي تم جمعها في الساحل الشرقي إلى تشابه كبير مع حقل الظهر الكبير الذي تم اكتشافه في مصر، يؤكد السيد خنفر، مضيفا أن هذا قدرة هذا الأخير تبلغ 30 مليار متر مكعب من الغاز حيث سيسمح بتغطية جزء كبير من احتياجات مصر من الغاز لعقود من الزمن.

و أكد السيد خنفر أن هذا الحقل سيمنح استقلالية لمصر من حيث الغاز و يضعها في قلب مجموعة الغاز شرق المتوسط, موضحا في هذا السياق

ان التقييم الجيولوجي ثلاثي الابعاد فقط يمكنه أن يؤكد هذا التشابه.

و تشرف الشركتين الفرنسية "طوطال" و الإيطالية "إيني" على عمليات الاستكشاف في السواحل الشرقية و الغربية.

للتذكير فإن سوناطراك قد وقعت شهر أكتوبر الماضي على أولى عقود الاستغلال في عرض البحر مع هاتين الشركتين العالميتين مطلقة بذلك عهدا جديدا نحو رفع انتاجها من المحروقات.

و يتقاسم الاطراف الثلاث مخاطر الاستغلال حسبما أوضح نائب رئيس مجمع سوناطراك صالح مكموش، مضيفا ان السفينة التي ستقوم بحملة الاستكشاف البحري في عرض الساحل ببجاية و سكيكدة ستأتي من مالطا اواخر مارس علما ان تحليل المعطيات الجيولوجية سيتم في غضون ثلاثة اشهر.

المصدر: واج