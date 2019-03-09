تحديد العطلة الجامعية الربيعية من 10 مارس الى 4 افريل

تنطلق العطلة الجامعية الربيعية للسنة الجامعية الجارية ابتداء من يوم غد الأحد و إلى غاية 4 أفريل ،حسب قرار لوزير التعليم العالي و البحث العلمي نشر السبت.

ويشير القرار المتعلق بالعطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية (2019/2018) إلى أنه تم تحديد عطلة فصل الربيع ابتداء من يوم الأحد 10 مارس مساء إلى يوم 04 أفريل 2019 مساء، فيما حددت العطلة الخاصة بفصل الصيف ابتداء من يوم الخميس 11 جويلية مساء إلى يوم 02 سبتمبر 2019 مساء.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات لا تطبق على الموظفين الإداريين و التقنيين و أعوان المصالح.