ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم ارهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست ويتعلق الأمر بالمسمى "عقباوي عمار"المكنى"حمة ولد حميمد"الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 ، حسب ما افاد به هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأكد ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، اليوم السبت 09 مارس 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة ، حيث يتعلق الأمر بالمسمى "عقباوي عمار"، المكنى"حمة ولد حميمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 وقد كان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".

وفي سياق متصل وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بصحراء لبنود، ولاية البيض/ ن.ع.2، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين تكراريتين ومقذوفين مضادين للدبابات ، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

وذكر ذات البيان أن هذه العمليات تأتي "لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية