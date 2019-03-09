كأس الجزائر : شبيبة بجاية ونادي بارادو يفترقان على نتيجة التعادل

افترق فريقا شبيبة بجاية ونادي بارادو على نتيجة التعادل (0-0)، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم جمع بينهما عشية هذا السبت بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

هذه النتيجة تبدو في صالح بارادو صاحب المركز الثالث في بطولة الرابطة الأولى قبل اجراء مباراة الإياب يوم الجمعة 29 مارس الجاري بملعب عمر حمادي (بولوغين/الجزائر).

وكان وفاق سطيف أول فريق تأهل للدور نصف النهائي بعد إزاحته لاتحاد عنابة (0-2 في الذهاب و 4-0 في الاياب). أما نصر حسين داي فقد ظفر باللقاء الأول على ميدان شباب بلوزداد (1-0) في انتظار مباراة الإياب، بينما سيُلعب ذهاب اللقاء الأخير لهذا الدور بين شباب قسنطينة ومولودية وهران يوم الثلاثاء المقبل (12ماري) بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج