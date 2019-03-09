اليمن: اندلاع معارك عنيقة بين القوات اليمنية والحوثيين في الحديدة غرب البلاد

أعلنت مصادر يمنية هذا السبت، عن إندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وعناصر جماعة انصار الله (الحوثي)،جنوب مدينة"الحديدة"غرب البلاد، مما أدى إلى نشوب حريق التهم مصنعا لتغليف المواد الغذائية.

وأوضح سكان محليون، في تصريحات نقلتها وكالات اعلامية، أن معارك عنيفة شهدتها مناطق عدة باطراف مدينة الحديدة بين الحوثيين والقوات الحكومية.

وأبرزوا أن المعارك تركزت في شارع الخمسين وحي سبعة يوليو وحارة الضبياني (شمال شرق المدينة)، وفي جولة يمن موبايل ومناطق عدة في الجهة الشرقية من المدينة، إضافة إلى تبادل القصف المكثف باتجاه مطار الحديدة الدولي جنوب غربي المدينة.

وبحسب المصادر، فان المواجهات يستخدم فيها مختلف الاسلحة وتبادل القصف المكثف، وسط دوي انفجارات كبيرة في مناطق المواجهات.

وسقطت عدد من القذائف على منازل المواطنين، فيما تسبب القصف في اندلاع حريق هائل بمجمع تجاري.

وأشارت التقارير إلى أن"عناصر الحوثي قصفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون وتتسبب بحريق هائل في هنجرين".

وتتصاعد اعمال العنف في الحديدة في ظل مساعي الأمم المتحدة لتطبيق اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والحوثيون خلال مشاورات سلام في العاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر الماضي.

ويقضي الاتفاق بوقف العمليات العسكرية في الحديدة وانسحاب القوات العسكرية من المدينة وموانئها (الحديدة - الصليف - رأس عيسى)، في حين لم يجد الاتفاق طريقه للتنفيذ حتى اليوم.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية مدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة انصار الله من جهة ثانية للعام الرابع على التوالي.

المصدر : واج