الجولة الـ 19 : وفاق سطيف يفوز على مولودية الجزائر

فاز فريق وفاق سطيف على الضيف مولودية الجزائر بنتيجة (2-0) الشوط الاول (1-0) هذا السبت بملعب 8 ماي 1945 بسطيف ضمن تسوية رزنامة الجولة ال19 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل هدفي اللقاء، المهاجم لحبيب بوقلمونة في الدقيقتين (29 ضربة جزاء) و(83).

وعلى إثر هذه النتيجة، يرتقي الوفاق الى الصف الرابع برصيد 33 نقطة، في حين تتراجع المولودية الى المرتبة الخامسة ب32 نقطة مناصفة مع شباب قسنطينة.

وتأجلت هذه المواجهة، التي كانت مقررة يوم 26 يناير المنصرم, بسبب سوء الاحوال الجوية وتساقط الثلوج الذي حول أرضية ملعب الثامن ماي بسطيف من بساط أخضر الى بساط أبيض تستحيل ممارسة لعبة كرة القدم عليه.

وتختتم هذه الجولة ال19 بإجراء المقابلة المتأخرة الاخرى بين دفاع تاجنانت وشباب بلوزداد، المبرمجة يوم الخميس 21 مارس الجاري والتي تأجلت لنفس السبب.

السبت 9 مارس:

وفاق سطيف - مولودية الجزائر 2 - 0

الخميس 21 مارس :

دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد

-- المقابلات التي لعبت من هذه الجولة :

-- مولودية وهران - اتحاد بلعباس 2-2

-- شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة 1-1

-- اولمبي المدية - نادي بارادو 0-1

-- اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة 2-0

-- ن

صر حسين داي - أهلي برج بوعريريج 1-0

-- شباب قسنطينة - مولودية بجاية 1-0

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 45 23

2. شبيبة القبائل 40 23

3. نادي بارادو 39 23

4. وفاق سطيف 33 23

5. مولودية الجزائر 32 21

--. شباب قسنطينة 32 21

7. شبيبة الساورة 31 22

8. أ. برج بوعريريج 29 23

9. نصر حسين داي 27 20

10. مولودية وهران 25 22

11. دفاع تاجنانت 24 22

12. جمعية عين مليلة 23 22

--. شباب بلوزداد 23 22

14. مولودية بجاية 22 22

--. أولمبي المدية 22 23

16. اتحاد بلعباس 19 22