رابطة الأبطال الافريقية : فوز شبيبة الساورة أمام نادي سيمبا التانزاني

تغلب ممثل الكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، شبيبة الساورة على نظيره التانزاني نادي سيمبا بنتيجة (2-0)، الشوط الأول (1-0) لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، جمعت بينهما مساء هذا السبت، بملعب 20 أوت ببشار.

وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل في الدقيقة ال18 من عمر الشوط الأول بفضل اللاعب سيد علي يحيى الشريف، قبل أن يضيف زميله محمد الأمين حامية الهدف الثاني عبر ركلة جزاء في الدقيقة ال51.

بعد هذه النتيجة وقبل مباراة واحدة عن نهاية مرحلة المجموعات، يتصدر ممثل الجنوب الغربي للوطن المجموعة الرابعة بمجموع 8 نقاط متقدما على كل من الأهلي المصري (7 ن) وفيتا كلوب الكونغولي (7ن) ونادي سيمبا (6 ن).

وفي وقت سابق من اليوم، ولحساب نفس المجموعة، تغلب نادي فيتا كلوب الكونغولي على الأهلي المصري (1-0).

في الجولة السادسة والأخيرة المقررة الأسبوع المقبل ما بين 15 و 17 مارس، تنتقل شبيبة الساورة إلى مصر لمواجهة الأهلي المصري فيما يستضيف نادي سيمبا نادي فيتا كلوب.

يذكر ان الاول والثاني عن المجموعة سيتأهل للدور ربع النهائي من رابطة ابطال افريقيا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج