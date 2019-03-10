المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء الغربية يومي 21 و 22 مارس بجينيف

سيدعو المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، طرفي النزاع والبلدين المجاورين إلى مائدة مستديرة جديدة يومي 21 و 22 مارس بجينيف، حسبما علم اليوم السبت من مصادر مقربة من الملف.

وستجري هذه المائدة على مدار يومين على غرار المائدة الأولى التي نظمت شهر ديسمبر بنفس المدينة السويسرية. ولم تتلق الأطراف إلى حد الساعة الدعوات الرسمية التي تؤكد تاريخ ومكان انعقاد هذا اللقاء، حسب نفس المصادر.

وكان كوهلر قد نظم شهر ديسمبر الفارط أول مائدة مستديرة بعد ست سنوات من انسداد المفاوضات حول الوضع في الصحراء الغربية. وكانت آخر مرة تفاوضت فيها جبهة البوليساريو مع المغرب شهر مارس 2012 بمانهاست (قرب نيويورك) ومنذ ذلك الحين والمفاوضات في طريق مسدود.

و قد أعرب المبعوث الأممي عقب تنظيم المائدة المستديرة في شهر ديسمبر الماضي عن تفاؤله الكبير وأكد أن حلا سلميا في الصحراء الغربية يعتبر "ممكنا".

إلا أن عراقيل لازالت قائمة وينبغي تجاوزها من اجل وضع مسار السلام بشكل نهائي على السكة على غرار عروض إجراءات الثقة التي رفضها المغرب خلال اجتماع جنيف.

ورد الجانب المغربي بسلبية على عرض جبهة البوليساريو بتحرير السجناء السياسيين و السماح لملاحظي حقوق الإنسان بزيارة الأراضي المحتلة و التوقف عن نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.

من جانبها اعتبرت جبهة البوليساريو هذا الرفض بمثابة دليل على "عدم الاهتمام بإحراز تقدم في مسار السلام".

و يتعرض طرفا النزاع الى ضغوط من اجل التقدم في المسار الأممي قبل انتهاء عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (مينورسو) بتاريخ 30 أفريل 2019.

اما الولايات المتحدة صائغة اللوائح الأممية حول الصحراء الغربية فقد صرحت في نهاية شهر اكتوبر على اثر المصادقة على لائحة تمديد عهدة المينورسو انه لا يمكن ان يستمر الوضع في الصحراء الغربية على ما هو عليه و ان طرفي النزاع مطالبين بالبقاء متمسكين بالمفاوضات الى غاية استكمال المسار السياسي.

اما سفيرها المساعد لدى الامم المتحدة، جوناثان كوهين فقد اوضح حينها ان مجلس الامن الدولي مطالب بتقديم "دعمه للمبعوث الشخصي كوهلر في جهوده من اجل التوصل الى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الجانبين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".